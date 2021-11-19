2021/11/19 | 15:55 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: FQqyM6njYOA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقشرات لفروة الرأس مكونها الأساسي السكر البني | كهرمانة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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