الحزب السياسي - سعيد الوجاني

2021/11/19 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني عند تأسيس أي حزب ، ونقصد هنا الأحزاب الأيديولوجية ، تكون الغاية الأساسية والوحيدة من التأسيس ، السيطرة على الحكم ، او ممارسة السلطة ، وهناك فرق بين السيطرة على الحكم ، وبين مجرد ممارسة السلطة ..



وقد تكون الغاية من التأسيس ، اقتسام السلطة التي قد تعتبر نوعا ما في البلاد العربية ،باقتسام مخفف للحكم ..



لكن لا يمكن تصور تأسيس حزب ، فقط من اجل المشاركة في الحكومة ، للسهر على تنزيل ، وتنفيد برنامج الحاك ......





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