2021/11/19 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تعتزم إدارة نادي القوة الجوية لكرة القدم، عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بمقر النادي في بغداد، لاتخاذ القرار بشأن تفريغ لاعبيه للمنتخب من عدمه في البطولة العربية.

وقال أمين سر القوة الجوية، محمد صوب الله، في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الإدارة طرحت موضوع عدم تفريغ لاعبي فريق النادي في مباريات المنتخب الوطني ببطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها هذا العام في قطر، من 30 تشرين الثاني الحالي، إلى 18 كانون الأول المقبل" .

وأوضح صوب الله، أن "في نية الإدارة عدم تفريغ اللاعبين للمنتخب لاحتياج النادي للاعبين لتمثيل الفريق في نادي القوة الجوية وتحقيق نتائج مرضية في الدوري الممتاز" .

وأشار إلى أن "رئيس النادي شهاب جاهد، ورئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية لكرة القدم، سيتواجد الأسبوع المقبل للاجتماع واتخاذ القرار النهائي الذي يخدم مصلحة النادي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار للجوية يتعلق بتفريغ لاعبيه للمنتخب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار للجوية يتعلق بتفريغ لاعبيه للمنتخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).