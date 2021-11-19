2021/11/19 | 16:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

تشهد الكرة الأرضية، اليوم الجمعة، حدوث خسوف جزئي عميق استثنائي، إذ سيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله أشعة الشمس المباشرة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن "الخسوف الجزئي سيدوم لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية، ما يجعله أطول خسوفاً جزئياً منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين".

وأشار إلى أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير في عام 2021، وسيحدث والقمر في العقدة الصاعدة قبل يوم من وصوله إلى نقطة الأوج".

وسوف يرُصد الحدث بأكمله في أميركا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لن يراه الشرق الأوسط..الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لن يراه الشرق الأوسط..الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).