2021/11/19 | 16:02 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوريات مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق المحيط الهادئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/19 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوريات مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق المحيط الهادئ) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوريات مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق المحيط الهادئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).