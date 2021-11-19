2021/11/19 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب ولاية أرضروم شرقي تركيا » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 15:57

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