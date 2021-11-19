وفاة عراقي وابنته واصابة ابنه بإنفجار انبوب للغاز المنزلي في أنقرة

2021/11/19 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات التركية وفاة عراقي وابنته نتيجة انفجار انبوب للغاز المنزلي فضلا عن إصابة ستة أشخاص آخرين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ان عراقيا يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاما وابنته البالغة من العمر عامين توفيا نتيجة انفجار انبوب للغاز في الطابق الثالث بمبنى بالعاصمة التركية انقرة فضلا عن اصابة ستة اشخاص من بينهم ابن طفل من العائلة ذاتها اصيب بحروق شديدة في حين اظهرت صور الحادث تعرض المبنى الى اضرار كبيرة بسبب شدة الانفجار.

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