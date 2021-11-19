الأمن الوطني: تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد بحوزتها26 كغم من المواد المخدرة

2021/11/19 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني في بغداد تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بحوزتها ستة وعشرون كيلوغراما من المواد المخدرة.

وقال الجهاز في بيان ارفقه بمقطع مصور للشبكة والمواد المضبوطة ان قوة من الجهاز شرعت بعملية نوعية دقيقة، شرعت بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية بنصب كمائن محكمة في منطقتي الحسينية والغزالية اسفرت عن الاطاحة بشبكة مؤلفة من خمسة افراد وضبطت بحوزتهم ستة عشر كيلو غراما من مادة الكرستال وثمانية كيلوغرامات كغم من مادة الحشيشة وثمانية آلاف حبة نوع كبتاكون فضلاً عن ادوات تعاطي وسلاح ناري.

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