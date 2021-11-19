قطع عدد من الجسور الرئيسة وسط العاصمة لتأمين تظاهرات المعترضين على النتائج

2021/11/19 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

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أفاد مراسل التغيير عن قيام القوات الامنية بإغلاق جسور السنك والجمهورية والأحرار والشوارع المحيطة بها، فضلا عن مقتربات المنطقة الخضراء، بغية تأمين الحماية للمتظاهرين.

وكانت تنسيقية التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات قد دعت لتظاهرة حاشدة رافضة لقرارات مفوضية الانتخابات بالقرب من بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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