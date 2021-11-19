انخفاض مؤشر الإصابات بكورونا خلال الموقف اليومي للجائحة

2021/11/19 | 16:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 789 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة، واطلع عليها "ناس" (19 تشرين الثاني 2021) تسجيل 21 وفاة، مقابل 1216 حالة شفاء، خلال اليوم الماضي.

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