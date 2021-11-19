2021/11/19 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كافحت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في محال تجارية شمال بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر محلي ان فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت في محال تجارية في ناحية العظيم شمال بعقوبة التي تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة طالت اصحاب المحال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. فرق الاطفاء تكافح حريقا اندلع في محال تجارية وتسبب بخسائر جسيمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. فرق الاطفاء تكافح حريقا اندلع في محال تجارية وتسبب بخسائر جسيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).