زلزال يهز شرق تركيا

2021/11/19 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات التركية أن زلزالا تزيد قوته عن 5 درجات بمقياس ريختر هز اليوم الجمعة محافظة أرضروم شرق البلاد.

وأكدت إدارة الطوارئ التركية أن الزلزال الذي تقدر قوته بـ5.1 درجة وقع في مقاطعة كوبروكوي، وكانت بؤرته على عمق 6.94 كلم تحت سطح الأرض.

ولم تصدر تقارير عن وقوع دمار أو إصابات جراء الزلزال.

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