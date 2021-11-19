الدولار يحقق مكاسب للاسبوع الرابع على التوالي

2021/11/19 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يتجه الدولار اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مقابل العملات الرئيسية المنافسة .ويظهر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، أنه في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% تقريبا.وارتفع الدولار 0.4% خلال اليوم، إلى 95.899 بالقرب من أعلى مستوى له في 16 شهرًا عند 96.266 يوم الأربعاء.وهبط اليورو في أحدث التداولات 0.5% مسجلًا 1.13195 دولار.وتتزايد التوقعات بأن الدولار يمكن أن يزداد قوة في العام المقبل.وتراجع الين الياباني قليلا مقابل الدولار بعد أن كشفت الحكومة اليابانية النقاب عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 55.7 تريليون ين ما يُعادل نحو 490 مليار دولار.وارتفع الدولار في أحدث التعاملات 0.2% مقابل الين إلى 114.490 ين.فيما تخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسبه الأخيرة، وانخفض 0.4% عند 1.34440 دولار.وهبط سعر عملة بتكوين المشفرة لأقل من 60 ألف دولار في طريقها لأسوأ أسبوع في 6 أشهر وسجلت في أحدث التداولات حوالي 57500 دولار./انتهى3

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