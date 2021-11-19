2021/11/19 | 17:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام.وحسب رويترز انه : بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش 15:30 بتوقيت بغداد ، تراجعت العقود الآجلة لخام /برنت/ بنسبة 3.51% إلى 78.39 دولارا للبرميل .كما تراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي / غرب تكساس الوسيط/ بنسبة 3.35% إلى 76.36 دولار ا للبرميل.وبذلك يكون المزيج العالمي / برنت / قد سجل مستوى دون مستوى 79 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل تشرين الاول الماضي.وأشارت وكالة "رويترز" إلى زيادة جديدة في حالات كوفيد-19 في أوروبا هددت بإبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض ملحوظ في أسعار النفط العالمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض ملحوظ في أسعار النفط العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).