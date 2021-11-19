2021/11/19 | 17:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل الفنان السوري زهير رمضان...ليلة واحدة مع أديل...بريتني سبيرز حرة...إلهام شاهين تواجه الجدل مجدداً بسبب مسرحية "المومس الفاضلة".أخبار سعيدة من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، و7 أيام حافلة بالموسيقى في القاهرة، دبي، والرياض..إليكم أبرز ما تصدر عناوين الصحافة الفنيّة وشغل رواد الـ Social Media الأسبوع الماضي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريتني سبيرز حرّة وإلهام شاهين تواجه الجدل بسبب "المومس الفاضلة".. إليكم "الأبرز في أسبوع") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريتني سبيرز حرّة وإلهام شاهين تواجه الجدل بسبب "المومس الفاضلة".. إليكم "الأبرز في أسبوع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).