ثلاثة مرشحين يتنافسون على رئاسة نقابة الفنانين العراقيين

2021/11/19 | 17:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يتنافس ثلاثة مرشحين على رئاسة نقابة الفنانين في الانتخابات المزمع إقامتها الشهر المقبل.

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وقال نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها "ناس" (19 تشرين الثاني 2021): إن "النقابة أنجزت جميع الإجراءات للاستعداد الى انتخابات النقابة الشهر المقبل"، مبيناً أن "النقابة ستعقد مؤتمراً للهيئة العامة يوم 27/ 11 لتقديم تقرير عما أنجزته النقابة مالياً وإدارياً، ثم يصار الى جدولة الانتخابات التي ستبدأ بالمحافظات وتختتم في بغداد"

وأشار إلى أن "هناك ثلاثة متنافسين على منصب نقيب الفنانين وهم "جبار جودي ومحمود أبو العباس ورياض شهيد"، لافتاً إلى أن "هناك عدداً كبيراً تقدم للترشيح إلى المجلس المركزي للنقابة، لكنه لابد أن يتم اختيار شخصين من كل تخصص بواقع 8 أشخاص".

وأضاف جودي، أن "هناك أربع شعب فنية بواقع خمسة أشخاص لكل شعبة أيضا تقدم لها عدد كبير من المرشحين"، موضحا: "يحق لكل من ينتسب الى نقابة الفنانين ولديه هوية النقابة مجددة لعام 2021 الانتخاب".

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