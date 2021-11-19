ذهبية لقناة الحرة من

2021/11/19 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز قسم التصميم الإبداعي في قناة الحرة، التابعة لشبكة الشرق الأوسط للإرسال MBN ، بجائزة ذهبية من جوائز "كان الدولية للإعلام والتلفزيون" لسنة 2021، عن فيديو تفاعلي للكونغرس الأميركي، استخدمت في إنتاجه تقنية "الواقع المعزز".

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