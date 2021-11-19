السيد الصدر يعلن حل تشكيل (لواء اليوم الموعود)

2021/11/19 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل تشكيل “لواء اليوم الموعود”.وقال الصدر في تدوينة: “كبادرة حُسن نيّة مني أنا: (مقتدى الصدر)، أعلن حل تشكيل (لواء اليوم الموعود)، وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقاً أو ما يسمّى حالياً: 313 و 314 و 315 في سامراء لأمرتهم بتسليم سلاحهم […]

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