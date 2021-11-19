بعد دعوته لحل الفصائل.. الصدر يحسم مصير 'لواء اليوم الموعود'

2021/11/19 | 17:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقراتهم، معبرا عن امله في ان تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة.

وقال الصدر في تغريدة اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، انه "كبادرة حسن نية مني انا (مقتدى الصدر) اعلن حل تشكيل (لواء اليوم الموعود) وغلق مقراتهم".

وأضاف، انه "ولولا انهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا او ما يسمى حاليا: لواء 313 و314 و315 في سامراء، لامرتهم بتسليم سلاحهم ولاطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".

وتابع، "وان وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى ان تكون الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم اسلحتهم وغلق مقراتهم بل وتكون رسالة امان وسلام للشعب كافة، فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أمس الخميس، إلى حل الفصائل المسلحة اجمع "دفعة واحدة" وتسليم سلاحها للحشد الشعبي.

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