الصدر يعلن حل تشكيل لواء “اليوم الموعود” وتسليم سلاحهم

2021/11/19 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل فصيل لواء اليوم الموعود وتسليم سلاحه خلال ٤٨ ساعة.

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