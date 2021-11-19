منتخبنا يتراجع ثلاثة مراكز بتصنيف نوفمبر

2021/11/19 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةتراجع منتخبنا الوطني العراقي بجدول التصنيف الدولي فيفا إلى المركز 75 متراجعا ثلاثة مراكز عن تصنيف الشهر السابق.كما بقى منتخبنا بالمركز الثامن اسيويا و عربيا.

وتصدرت إيران التصنيف الآسيوي فيما تصدر المنتخب المغربي التصنيف العربي.

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