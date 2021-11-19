2021/11/19 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..محافظ البصرة يشكل مفرزة لمصادرة المواشي والأغنام السائبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ البصرة يشكل مفرزة لمصادرة المواشي والأغنام السائبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ البصرة يشكل مفرزة لمصادرة المواشي والأغنام السائبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).