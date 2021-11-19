ثلاثة لاعبين يغيبون عن صفوف الكهرباء بمواجهة النفط

2021/11/19 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ يغيب عن فريق الكهرباء ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق في مواجهة الغد أمام النفط ضمن الجولة العاشرة من دوري الكرة الممتاز.وقال المدرب المساعد لفريق الكهرباء اسامة علي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ أن الفريق سيفتقد لخدمات ثلاثة لاعبين في مواجهة النفط لأسباب مختلفة حيث سيغيب اللاعب علي خالد بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات بينما يغيب امير اياد بسبب الإصابة فيما سيغيب المحترف السنغالي الجديد لعدم الجاهزية البدنية لالتحاقه متأخرا بالفريق.وبين أن الغيابات لن تثني عزيمتنا في السعي لتحقيق النقاط الثلاث، لاسيما وأن الفريق يواصل تحضيراته بروحية عالية والجميع عازم على تحقيق نتيجة تلبي طموحاتنا كون فريق النفط من الفرق المنافسة لنا بلائحة الترتيب والمباراة تعد بمثابة فض الشراكة.وأشار إلى أن النفط فريق جيد وخارج من خسارة قاسية أمام الطلبة ويسعى للتعويض خصوصا وأن المباراة في ملعبه، لكننا بذات الوقت نسعى للحفاظ على الخط البياني المتصاعد للفريق والنقاط تهمنا كثيرا في لائحة الترتيب.يشار إلى أن الكهرباء والنفط يبلغ رصيدهما 11 نقطة ويتقدم الكهرباء في لائحة الترتيب بفارق الأهداف./انتهى

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