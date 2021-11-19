وزير الخارجية يلتقي في المنامة امين عام مجلس التعاون الخليجي

2021/11/19 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى وزير الخارجية فؤاد حسين في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ د.نايف الحجرف.وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف : تم في اللقاء البحث في عدد من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربيّ المشترك.واكد حسين / حسب الصحاف/ على ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة./انتهى3

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