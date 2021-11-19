وزير الخارجيّة يؤكد لأمين مجلس التعاون الخليجيّ ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك

2021/11/19 | 17:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الجمعة، ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون الخليجيّ.وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيّة التقى الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف، لبحث عدد من الموضوعات التي تعنى بالعمل العربيّ المشترك".وأكد حسين وفقا للبيان، ضرورة تفعيل آليّات العمل المُشترَك مع مجلس التعاون بما يعكس عمق العلاقات وما تنطوي عليه من مصالح مشتركة".

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