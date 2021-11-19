تاريخ مذهل و حاضر تعس - محمد حسين يونس

2021/11/19 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس خلال الإسبوع الماضي عشت في مدينة الصولجان (واست ) عاصمة الإمبراطورية المصرية لمدة خمسمائة سنة ( 1550 ق.م إلي 1077 ق.م ) منذ الأسرة (الثامنة عشر) التي أسسها أحمس حتي نهاية العشرين ( أسرة الرعامسة) التي إنتهت مع حكم رمسيس الحادى عشر ..و إنتقال العاصمة للدلتا .



(واست) ...



أو (طيبة) لدى الجريكورومان علي إسم موطن الإله ديونيسوس، ومكان ولادة البطل الأسطورى هرقل..



أو (الاقصر) عند العرب بسبب كثرة ق ......





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