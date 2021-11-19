مركز ماسبيرو للدراسات الإعلامية - محمد عمارة تقي الدين

2021/11/19 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدينهذا هو مقترح لتأسيس مركز بحثي أكاديمي داخل الهيئة الوطنية للإعلام، نظراً للحاجة الماسة لوجود مثل هذا الكيان من أجل النهوض بالإعلام المصري بشكل حقيقي والدفع به نحو آفاق بعيدة، ليصبح منافساً قوياً للهيئات الإعلامية الإقليمية والعالمية، ونرى أن يكون تحت مسمى (مركز ماسبيرو للدراسات الإعلامية والاستراتيجية) وفيما يتعلق بالملفات والأقسام داخل المركز، يمكن أن تنقسم إلى:< ......





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