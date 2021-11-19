المجرمون في نصوص القرآن ودورهم في تخريب الوجود - عباس علي العلي

2021/11/19 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي التعذر والأعتذار المتأخر وصولا إلى مرحلة اللا عودة واللا ممكن منه أو منها تعبير عن حالة إفلاس الإنسان من إدراك الحقائق أو الفرصة المناسبة للعودة إلى الطريق أو تصحيح الخطأ والخطيئة، هذه الحالة لازمت الكثير ممن فاته أن ينظر إلى الأمام والخلف أو يحاول ولو على الأقل أن يفحص بعقلانية علاقته بالوجود من خلال المستشعرات المنطقية، فيقع ضحية اللا مبالاة وأحيانا العناد أو الغرور، وأحيانا الثقة بالأخرين على أ ......





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