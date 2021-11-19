الصدر يحل لواء اليوم الموعود

2021/11/19 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار.

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