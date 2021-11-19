واشنطن تهتم برعاياها في الرياض.. أمّا بيروت فبحزب الله

2021/11/19 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين سأل ميشال غندور في مقابلة مع "الحرّة" نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دانييل بنايم، عن خلفية حماسة إدارة الرئيس جو بايدن لتزويد المملكة العربية السعودية بصواريخ جو-جو، قدّم المسؤول الأميركي جواباً يدفع بلبناني مثلي إلى التأمّل كثيراً وعميقاً، في أحوال اللبنانيين مع حكّامهم والمتحكّمين بهم.

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