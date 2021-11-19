2021/11/19 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن المتحف الوطني في ريو دي جانيرو، الخميس، اكتشاف نوع جديد “نادر جداً” من الديناصورات عبارة عن ثيروبود “بلا أسنان”، وهي حيوانات عاشت في جنوب البرازيل قبل 70 إلى 80 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف ديناصور من “نوع نادر جدآ” ..كان يأكل بشكل مختلف المركز الخبري الوطني.

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