2021/11/19 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاعب مانشستر سيتي دي بروين يصاب بفيروس كورونا المركز الخبري الوطني.

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