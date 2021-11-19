فيديو يُظهر عمليات إنقاذ دراماتيكية لعائلة حاصرتها فيضانات ضربت واشنطن

2021/11/19 | 18:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطلت الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح قوية في ولاية واشنطن الأمريكية ومقاطعة كولومبيا البريطانية، مما أدى إلى حدوث فيضانات وإجراء عمليات إجلاء فورية للأشخاص العالقين، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

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