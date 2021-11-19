2021/11/19 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

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مبادرة لتشجيع ثقافة التشجير شملت زراعة عشرات الأشجار لزيادة رقعة المساحات الخضراء في #كربلاء #قناة_التغيير_الفضائية #العراق pic.twitter.com/1T2cjKAh7a

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) November 19, 2021

انطلقت في كربلاء حملة لزراعة الأشجار في الحدائق العامة والمناطق السكنية بهدف زيادة المساحات الخضراء, حيث يسعى القائمون على المبادرة تعزيز ثقافة التشجير في المحافظة.

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