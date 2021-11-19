2021/11/19 | 18:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت محافظة البصرة، ارتفاع التراكيز الملحية في قضاء شط العرب، لافتةً إلى أن ظروف الجفاف شلت الحركة الاقتصادية في القضاء.

وقال معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي عرب الجزائري في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إن "ظروف الجفاف والمد الملحي وقلة التخصيصات المالية، شلت الحركة الاقتصادية وحالت دون تطوير القضاء والنهوض بواقعه في السنوات الماضية".

وأضاف الجزائري، أن "التجريف والجفاف اللذين عانت منهما الأراضي الزراعية والبساتين كانا بسبب المد الملحي ما أثر بصورة مباشرة على خصوصية قضاء شط العرب الاقتصادية".

بدوره قال قائممقام شط العرب حيدر طعمة، إن "ارتفاع التراكيز الملحية بشكل متذبذب، مع عدم وجود سياسة مائية واضحة أديا إلى توقف تطوير الأراضي الزراعية والبساتين في القضاء".

وأضاف طعمة، أن "واقع الفلاح المهمش عطل من إدامة البساتين، ما أضر بصورة كبيرة بواقع قضاء شط العرب من مختلف النواحي".

وتابع أن "هناك خطة زراعية مبسطة تعتمد بصورة أساسية على زراعة المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير والبرسيم والجت، وهناك خطة موسمية تتجدد في كل سنة، إضافة إلى خطة القضاء لتطوير بساتين النخيل".

اقرأ/ي أيضًا:

استراتيجية العلاقات المائية بين تركيا والعراق

غبن الجغرافية العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة: المد الملحي عرّض قضاء شط العرب للشلل الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة: المد الملحي عرّض قضاء شط العرب للشلل الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).