15 فرقة إطفاء تكافح حريقا في مخزن للأجهزة الكهربائية بالكرادة

2021/11/19 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اندلاع حريق وسط العاصمة بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 تشرين الثاني 2021)، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة".

وأضاف البيان أن "الدفاع المدني وجه اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث".

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