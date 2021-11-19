2021/11/19 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يحل ميليشيا "لواء اليوم الموعود" ويوجه رسالة جديدة للفصائل الموالية لإيران

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