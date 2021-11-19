2021/11/19 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تُعرَض في موسكو رسالة من الإمبراطورة الروسية إيكاترينا الثانية، تدعو فيها إلى تلقيح مواطنيها ضد الجدري.ومن المقرر أن يقام لاحقاً مزاد علني لبيع هذه الوثيقة التاريخية التي تذكّر بما تواجهه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثيقة عمرها 234 عاما تدعو الروس للتطعيم..



ما علاقة كورونا؟ المركز الخبري الوطني.

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