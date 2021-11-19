يعملان ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق”.. الحشد الشعبي يطيح بعنصرين من داعش في كركوك

2021/11/19 | 18:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من مديرية الأمن والانضباط التابعة في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من القاء القبض على عنصرين بتنظيم “داعش” الارهابي يعملان ضمن ما يسمى بـ”ولاية العراق” في قاطع كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “جاء خلال عملية امنية نوعية بالتعاون مع القوات الامنية في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل […]

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الحشد الشعبي يطيح بعنصرين من داعش في كركوك أولاً على الايام نيوز.

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