اندلاع حريق ضخم في بغداد (بث مباشر)

2021/11/19 | 18:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اندلاع حريق كبير داخل مخازن تحتوي على اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة، مشيرة إلى توجه اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (19 تشرين الثاني 2021): "اندلاع حادث حريق كبير داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة".

وأضاف البيان، ان "الدفاع المدني يوجه اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث".

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