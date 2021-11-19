الهاتف الأرضي يعود مجددا.. والاتصالات تكشف سعر المكالمات ومميزاته

2021/11/19 | 18:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، الجمعة، خطة إعادة العمل بالهاتف الأرضي في بغداد، فيما كشفت مميزاته وسعر المكالمات بالدينار العراقي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (19 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع إعادة العمل بالهاتف الأرضي بجانب الكرخ بعدد من البدالات التي كانت قديمة ومتهالكة حيث تم استبدالها ببدالات جديدة".

وأضاف المشهداني، انه "من بين تلك البدالات التي تم استبدالها، بدالات الداوودي والانتصار والجهاد وأبو دشير والكاظمية والشعلة والمنطقة الخضراء، حيث تقسمت الداوودي الى المنطقة الخضراء وحي العدل والغزالية والجامعة أما بدالة الانتصار فكانت على المعالف والمواصلات".

وتابع، ان "بدالة الكاظمية قسمت الى الكاظمية والشعلة، والآن البدالات جميعها تستخدم (الفايبر تو هوم) وهو الهاتف الأرضي المميز الذي يتعامل بالدينار العراقي"، مبينا أن "سعر المكالمة 5 دنانير للثانية من أرضي الى أرضي، ومن أرضي الى أرضي للمحافظات 15 دينارا، ومن أرضي الى موبايل 50 دينارا".

وأوضح المشهداني، ان "الهاتف يعمل وفق تقنية الصوت والصورة ويفتح عددا من القنوات الفضائية، وأيضا يعطي خدمة الداونلود للألعاب"، مشيرا إلى ان "عدد المشتركين لهذا الهاتف قد وصل الى 41233 ألفا من المسجلين، فيما وصل عدد مفعلي الخدمة الفعلي لهذا الهاتف الى أكثر من 26 ألفا".

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