2021/11/19 | 19:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت نجمة الغناء البريطانية أديل، اليوم الجمعة، أول ألبوم لها منذ 6 سنوات، وقالت إنها كانت تسعى من خلاله لشرح مسألة طلاقها لابنها الصغير.أبدى النقاد والجمهور على حد سواء إعجابهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أديل تطرح ألبومها “30” كاملا..



وتوقعات إيجابية المركز الخبري الوطني.

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