الأمن يخترق 'ولاية العراق' ويطيح بداعشيين منها في كركوك

2021/11/19 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مديرية الأمن والانضباط التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، تمكنت اليوم، من القاء القبض على عنصرين بتنظيم داعش الارهابي يعملان ضمن ما يسمى بـولاية العراق في قاطع كركوك".

وأشار البيان إلى، أن "ذلك تم خلال عملية امنية نوعية بالتعاون مع القوات الامنية في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي".وأوضح الحشد، إن "الإرهابيين كانا يعملان في داخل تنظيم داعش الارهابي بصفة (عسكري) وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهما".

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