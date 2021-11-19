15 فرقة اطفاء تتوجه للسيطرة على حريق ضخم وسط بغداد

2021/11/19 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، توجه 15 فرقة اطفاء للسيطرة على حريق ضخم في الكرادة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "حريقا كبيرا اندلع داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية في منطقة الكرادة".

وبينت أنها "وجهت اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث".

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