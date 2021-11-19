وزير الداخلية التركي يؤكد عزم بلاده على مكافحة الهجرة غير النظامية في البر والبحر

2021/11/19 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده تواصل بكل حزم مكافحة الهجرة غير النظامية في البر والبحر .وأشار صويلو في تصريح صحفي اليوم الجمعة إلى وجود 5 ملايين و200 ألف أجنبي في تركيا بينهم نحو 3 ملايين و700 ألف طالب لجوء في تركيا، و300 ألف تحت الحماية الدولية، ومليون و200 ألف شخص يحملون الإقامة وهناك هجرة متواصلة من أفغانستان وباكستان وإفريقيا وسوريا.وقال: ان تركيا تواصل بكل حزم كفاحها ضد المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر سواء في إيجة أو البحر المتوسط مشيرا الى انها ضبطت أمس سفينة على متنها 153 مهاجرا كانت متجهة نحو إيطاليا وانها تعمل مع الجانب الايطالي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتبذل جهودها من أجل عدم توجه المهاجرين من أراضيها نحو إيطاليا.وتطرق صويلو إلى مزاعم حول زيادة المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا من تركيا، مرجحا ذلك إلى تغيير المهاجرين لوجهتهم بسبب دفعهم من قبل اليونان نحو تركيا في بحر إيجة ./انتهى

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