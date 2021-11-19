2021/11/19 | 19:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت مديرية الدفاع المدني عن اندلاع حادث حريق كبير وسط بغداد.وذكرت في بيان ان : الحريق اندلع داخل مخازن تحتوي اجهزة كهربائية في كراج الفين في منطقة الكرادة وسط بغداد.واضافت : وجه الدفاع المدني اكثر من 15 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير وسط بغداد / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير وسط بغداد / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).