2021/11/19 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الجمعة، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ في الاتحاد الأوروبي للحبوب التي طورتها مجموعة “ميرك” لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19).أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الجمعة أنها وافقت على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على حبوب “ميرك” المضادة لكورونا المركز الخبري الوطني.

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