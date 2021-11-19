العمليات تحذر من محاولات ’تأجيج وتصعيد’ للتظاهرات عند المنطقة الخضراء

2021/11/19 | 19:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، من محاولات “تأجيج وتصعيد” للتظاهرات عند المنطقة الخضراء.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “بحرص كبير على وحدة العراق وسلامة أبنائه وشعور عال بالمسؤولية الوطنية والتزام قاطع بأوامر القائد العام للقوات المسلحة مع الاقتدار والمهنية تستمر القوات الأمنية والعسكرية كافة بتأمين سلامة …

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