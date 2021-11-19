إدارة الغذاء والدواء ترخص استخدام لقاحات معززة من فايزر ومودرنا لجميع البالغين

2021/11/19 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة باستخدام معززات لقاحات فايزر/بيونتيك ومودرنا ضد كوفيد-19 لجميع البالغين.

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