مجموعة الاتصال الاقتصادي تصدر بياناً بشأن نجاح الانتخابات النيابية

2021/11/19 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد أعضاء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق عن ارتياحهم لاستمرار الحوار مع حكومة العراق، فيما هنأ الأعضاء الشعب العراقي، على الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الاول 2021.

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وذكر الأعضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (19 تشرين الثاني 2021) أن "تقارير المراقبين المستقلين أعضاء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، تفيد بأن العملية الانتخابية قد شهدت تحسناً تقنياً واجرائياً ملحوظاً مقارنة بالانتخابات السابقة في العراق".

ودعت المجموعة "جميع الاطراف الى حل اي من النزاعات المتعلقة بالانتخابات التي قد تنشأ حلاً سلمياً من خلال القنوات القانونية الموجودة".

وعبرت المجموعة، - وفقاً للبيان - عن أملها "في تشكيل سريع لحكومة تحافظ على أولوية الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها العراق".

وتابعت أنه "على الرغم من التعافي الحالي في أسعار النفط التي توفر للدولة العراقية واقتصادها المزيد من الإيرادات، فإن الاعتماد الكبير على صادرات النفط ليس مستداما على المدى الطويل مع انخفاض الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية".

وبينت أن "الإصلاح الاقتصادي كما جاء في ورقة الحكومة البيضاء امر مطلوب لضمان نمو متنوع وشامل، وخلق فرص عمل مستدامة لفئة الشباب المتنامية، وتمكين القطاع الخاص من الازدهار وخدمة الاقتصاد، وضمان الاستدامة الاقتصادية الكلية والمالية للاستجابة للصدمات الخارجية".

وأشارت إلى أنه "ينبغي تنفيذ هذه الإصلاحات الأساسية إلى جانب السياسات التي تصب في مصلحة تنمية رأس المال البشري، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتوفير الخدمات الأساسية".

وأكدت على "استمرار الورقة البيضاء الخاصة بالحكومة العراقية كاداة مهمة في مواصلة تحقيق اهداف الاصلاح تلك".

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